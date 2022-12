Aus dem wöchentlichen Marktausblick von Raiffeisen Research: An den westlichen Aktienmärkten geht aktuell nicht mehr viel weiter. Die starke Erholungsbewegung zwischen Ende September und Mitte November muss erst einmal verdaut werden. In der abgelaufenen Woche ging es sogar im Wesentlichen leicht abwärts. Was war der Grund dafür? Schlechte Unternehmensmeldungen? Schlechte Konjunkturdaten? Eher nicht. Und wenn, dann eher (zu) gute. Und das ist aktuell mitunter die Krux an der Sache. Angefangen hat das alles mit recht starken US-Arbeitsmarktdaten vor genau einer Woche. Die Daten waren deutlich besser als erwartet ausgefallen, was erneut Befürchtungen in Bezug auf die weitere US-Geldpolitik schürte. Nicht nur nahm die Beschäftigung im November ...

Den vollständigen Artikel lesen ...