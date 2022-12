Berlin (ots) -Der Bischof der evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz, Christian Stäblein, hat dazu aufgerufen, sich stärker mit den Anliegen der Klima-Demonstranten auseinander zu setzen.Stäblein sagte am Montag im rbb24 Inforadio, es gehe darum, miteinander ins Gespräch zu kommen. Das gemeinsame Anliegen sei, die Schöpfung zu bewahren und das Klima zu schützen.Stäblein betonte, die Diskussion darüber bedeute nicht, Rechtsbruch zu legitimieren: "Das behaupten auch die Aktivist:innen nicht. Denn es [die Aktionen] lebt ja nun gerade an dieser Stelle von dem störenden Rechtsverstoß." Die Beteiligten seien schließlich auch bereit, die Konsequenzen zu tragen.Der Landesbischof äußerte Verständnis für die Forderungen nach einem entschlosseneren Vorgehen beim Klimaschutz. "Um die Dinge, um die es geht, wissen wir eigentlich schon lange." Die Gesellschaft habe in den letzten Jahrzehnten hier eine "gewisse Behäbigkeit" gezeigt.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 InforadioChef/Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5392024