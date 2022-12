Düsseldorf/Wiesmoor (ots) -Herzerwärmendes bei bitterkalten Temperaturen: In Wiesmoor im Landkreis Aurich freuen sich am Samstag 316 Glückspilze über den Dezember-Monatsgewinn der Deutschen Postcode Lotterie. Dank des gezogenen Postcodes 26639 HL verteilt die Soziallotterie bei einer Gewinner-Party im Zentrum der Stadt Schecks im Gesamtwert von 1,4 Millionen Euro. Und das Beste: Auch der gute Zweck gewinnt immer, denn dank aller Teilnehmer*innen in Niedersachsen konnte die Postcode Lotterie in dem Bundesland bereits 352 soziale und grüne Projekte mit fast 13 Millionen Euro fördern - und am Samstag wurde eine Organisation sogar vor Ort überrascht.Das nennt man nachbarschaftliche Freuden in der Adventszeit: Weil ihr Postcode 26639 HL gezogen wurde, haben fünf Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie mit insgesamt acht Losen bei der Dezember-Ziehung großes Glück gehabt - sie alle wohnen auf derselben Straße und freuen sich zusammen über unglaubliche 700.000 Euro. Pro Los beträgt die Gewinnsumme 87.500 Euro.350.000 Euro für ein EhepaarBesonders laut jubeln Beatrice* und Jens*, denn das Ehepaar nimmt mit insgesamt vier Losen teil, was in Summe 350.000 Euro entspricht. "Wir sind sprachlos. Viermal 87.500 Euro - das ist für uns eine ganze Menge Geld", ist die erste Reaktion der beiden auf die vier Schecks, die ihnen Glücksbote Felix Uhlig persönlich überreicht hat. "Wir möchten uns den Traum eines kleinen Eigenheims erfüllen." Warum sie sich für die Deutsche Postcode Lotterie entschieden haben? "Wir tun mit unseren Losen etwas Gutes und unterstützen damit auch andere. Das ist toll."Aber auch Andreas'* Freude ist groß: Er nimmt mit zwei Losen teil und gewinnt 175.000 Euro. Lars*, der seine Partnerin Stefanie* zur Unterstützung mitgebracht hat, ist dank eines Loses mit einem Schlag um 87.500 Euro reicher. Ein weiterer Teilnehmer mit einem Los gewinnt ebenfalls 87.500 Euro, möchte aber in der Presse nicht genannt werden.700.000 Euro für 311 Postleitzahl-GlückspilzeWährend sich die fünf Postcode-Monatsgewinner*innen über die erste Hälfte der 1,4 Millionen Euro freuen, teilen sich 311 weitere Glückspilze mit insgesamt 404 Losen in der Postleitzahl 26639 ebenfalls 700.000 Euro, was 1.732 Euro je Los entspricht. Da einige der Glückspilze nicht nur ein Lotterie-Los sondern zwei oder gar drei besitzen, gewinnen sie auch die doppelte bzw. dreifache Summe und damit bis zu 5.196 Euro.Schecküberraschung für Heart of MercyDie Monatsgewinner*innen sind nicht die Einzigen mit leuchtenden Augen: Felix Uhlig überrascht an diesem Nachmittag auf dem großen Gewinnerfest an der Blumenhalle die eingeladene Organisation Heart of Mercy aus dem nur wenige Kilometer entfernten Großefehn ebenfalls mit einem großen Scheck: Beim Anblick der Fördersumme von 25.000 Euro ist Esther Janßen aus dem Häuschen. "Ich bin überwältigt und habe mit dieser Überraschung überhaupt nicht gerechnet", sagt sie und strahlt. "Wir werden dieses Geld sehr gut für unsere Arbeit und die Unterstützung hilfsbedürftiger Menschen in der Region einsetzen - gerade jetzt im Winter. Im Namen unserer Organisation danke ich den Gewinner*innen in Wiesmoor und allen Teilnehmenden in Niedersachsen, die diese Förderung ermöglicht haben." Weitere Informationen zum Projekt gibt es hier (https://www.postcode-lotterie.de/projekte/charities/heart-of-mercy-1)."Zusammen gewinnen. Zusammen helfen."Der gute Zweck gewinnt bei der Deutschen Postcode Lotterie immer. Denn nicht nur die Gewinner*innen in Wiesmoor können sich freuen - alle Teilnehmer*innen in Niedersachsen machen mit ihren Losen die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Natur: Seit Gründung der Soziallotterie 2016 konnten in dem Bundesland bereits fast 13 Millionen Euro für 352 soziale und grüne Projekte bereitgestellt werden.Niedersachsen im Postcode-GlückDie Teilnehmer*innen der Deutschen Postcode Lotterie in Niedersachsen konnten sich seit 2016 bereits über neun Monatsgewinne freuen. Vor genau einem Jahr im Dezember 2021 jubelten 122 Glückliche in Brockum über insgesamt 1,4 Millionen Euro. Grund zur Freude hatte vor allem Postcode-Gewinnerin Kerstin*, die um 700.000 Euro reicher wurde. Die ganze Geschichte lesen Sie hier (https://presse.postcode-lotterie.de/mein-lebenstraum-wird-wahr--brockumerin-jubelt-ueber-700000-euro/).*Der Deutschen Postcode Lotterie ist der Umgang mit personenbezogenen Daten wichtig. Wir achten die Persönlichkeitsrechte unserer Gewinner*innen und veröffentlichen Namen, persönliche Informationen sowie Bilder nur nach vorheriger Einwilligung. Gewinner*innen sowie Angehörige werden mit ihren Vornamen* oder einem Pseudonym** genannt.Über die Deutsche Postcode LotterieDie Deutsche Postcode Lotterie ist eine Soziallotterie, das heißt es gehen mindestens 30 Prozent aller Loseinnahmen an Projekte aus den Bereichen Chancengleichheit, sozialer Zusammenhalt sowie Natur- und Umweltschutz. So förderte die Deutsche Postcode Lotterie seit ihrer Gründung 2016 bereits über4.000 grüne und soziale Projekte mit mehr als 150 Millionen Euro. Über die Auswahl der Projekte entscheidet ein Beirat unter Vorsitz von Prof. Dr. Rita Süssmuth. Weitere Informationen unter: www.postcode-lotterie.de/projekte.Das Konzept der Postcode Lotterie ist einzigartig: Losbesitzer*innen nehmen mit ihrem "Postcode" teil. Dieser besteht aus der Postleitzahl ihres Wohnorts und zwei automatisch vergebenen Buchstaben für ihre Straße. Ein Postcode umfasst mehrere Privathaushalte, weshalb ganze Nachbarschaften zusammen gewinnen und zugleich Gutes tun. Jede Person kann maximal drei Lose à 12,50 Euro erwerben. Beim Monatsgewinn werden insgesamt 1,4 Millionen Euro verteilt - alle Lose mit dem gezogenen Postcode teilen sich 700.000 Euro und alle übrigen Lose mit der dazugehörigen Postleitzahl ebenfalls.Postcode Lotterien international: Zusammen starkDie Deutsche Postcode Lotterie gehört zur Postcode Lottery Group, die es bereits in fünf europäischen Ländern gibt. Im Jahr 1989 wurde in den Niederlanden die erste der Soziallotterien gegründet. Es folgten Schweden, Großbritannien, Deutschland und Norwegen. Alle Postcode Lotterien haben zusammen bereits mehr als elf Milliarden Euro für gemeinnützige Zwecke gesammelt. Damit gehören sie seit elf Jahren in Folge zu den drei größten, privaten Fördermittelgebern der Welt (Fundraising-Studie der britischen Wirtschaftszeitung City A.M., Dezember 2021).Postcode-Botschafter*innen des GlücksDer erste Botschafter der Postcode Lotterien war Friedensnobelpreisträger Nelson Mandela. Seitdem konnten die internationalen Postcode Lotterien viele bekannte Persönlichkeiten als Botschafter*innen gewinnen, wie George Clooney, Leonardo DiCaprio, Emma Thompson, Rafael Nadal, Nadia Murad, Toni Kroos und Katarina Witt. Botschafter der Deutschen Postcode Lotterie ist Kai Pflaume.Pressekontakt:Nicolas BertholdPresse und KommunikationMartin-Luther-Platz 2840212 DüsseldorfTelefon: +49 211 94 28 38-40E-Mail: presse@postcode-lotterie.deOriginal-Content von: Deutsche Postcode Lotterie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/41583/5392049