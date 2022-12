Sunnyvale, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die derzeit zirkulierenden mutierten Influenzastämme verdeutlichen die Notwendigkeit von Multiziel-Diagnosetests. Zwei kürzlich identifizierte Mutationen in den Matrixgenen des Grippe-A-Virus beim Menschen wurden als Ursache für Matrix-Gen-Zielversagen (MGTF) bei mehreren kommerziellen Diagnosetests gemeldet.1 Der Respirationstest von Cepheid ermöglicht den Nachweis dieser neuen Varianten. Da verschiedene Krankheiten wie die Grippe, das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) und COVID-19 ähnliche Symptome aufweisen, ist eine genaue und schnelle Diagnose für die Patientenversorgung entscheidend.Varianten der (H1N1)pdm09- und A(H3N2)-Viren, die Matrix-Gen-Mutationen enthalten, sind derzeit weltweit im Umlauf.1 Rekombination und andere Mutationen der Viren beeinträchtigen die Leistung molekulardiagnostischer Tests, was zu einer Zunahme falsch negativer Testergebnisse führen kann. Die größten Auswirkungen treten bei Tests auf, die nur ein genetisches Ziel des Grippegenoms nachweisen.2, 3"Bei der Entwicklung unseres Portfolios an Atemwegstests berücksichtigen wir mehrere konservierte Gen-Targets, um der genetischen Drift innerhalb des Influenza-Genoms Rechnung zu tragen", erklärte David Persing, M.D., Ph.D., EVP und Chief Scientific Officer von Cepheid. "Die daraus resultierende Zielredundanz mildert die Auswirkungen der Mutationsdrift. Unser Drei-Gene-Ziel-Design für den Nachweis von Influenza A reduziert das Risiko falsch-negativer Testergebnisse, selbst im Falle eines MGTF."Die Atemwegstests von Cepheid basieren alle auf einem Multi-Target-Ansatz zum Nachweis von Influenza und bieten so eine Target-Redundanz, um die potenziellen Auswirkungen von genetischen Verschiebungen auf den Nachweis von Stämmen abzuschwächen:- Xpert Xpress Grippe/RSV- Xpert Xpress SARS-CoV-2/Grippe/RSV^- Xpert Xpress CoV-2/Grippe/RSV plus^Tabelle 1. Influenza-Gene im Visier der Cepheid-TestsTyp des GrippevirusA B3-Gen-Ziel-Erkennung - Matrix (M) - 2-Gen-Ziel Erkennung - Matrix (M) -Basispolymerase (PB2) - Saure Polymerase Nicht-strukturell (NS)(PA)"Die Regulierungsbehörde für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, MHRA) im Vereinigten Königreich hat alle Hersteller von Grippetests im Vereinigten Königreich gebeten, ihre Tests auf jegliche Auswirkungen auf die diagnostische Leistungsfähigkeit gegen den H1N1pdm09-Stamm zu analysieren. Unser Team für wissenschaftliche Angelegenheiten hat die Leistungsfähigkeit unseres Portfolios an Influenza-Tests gegen den neuen H1N1pdm09-Stamm in silico getestet", erklärte Mike Loeffelholz, Ph.D., D (ABMM) und Senior Director, Scientific Affairs. "Unsere Analyse zeigt eine 100 %ige Erfassung für diesen Stamm."Weitere Informationen finden Sie unter www.cepheid.com.Referenzen1. Jørgensen RL, et al. Emergence of circulating influenza A H3N2 viruses with genetic drift in the matrix gene: be alert of false-negative test results. 2022. (Das Auftauchen zirkulierender Influenza-A-H3N2-Viren mit genetischer Drift im Matrix-Gen: Vorsicht vor falsch-negativen Testergebnissen. 2022.) APMIS. 130(10): 612-617.2. Overmeire Y et al. Severe sensitivity loss in an influenza A molecular assay due to antigenic drift variants during the 2014/15 influenza season. 2016. (Schwerer Empfindlichkeitsverlust in einem Influenza-A-Molekulartest aufgrund von antigenen Driftvarianten während der Grippesaison 2014/15, 2016.) Diagnostic Microbiology and Infectious Disease. 85(1):42-46. (Diagnostische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten. 85(1):42-46.)3. Binnicker MJ, et al. Identification of an Influenza A H1N1/2009 Virus with Mutations in the Matrix Gene Causing a Negative Result by a Commercial Molecular Assay. 2013. (Identifizierung eines Influenza A- H1N1/2009-Virus mit Mutationen im Matrix-Gen, die ein negatives Ergebnis bei einem handelsüblichen molekularen Assay verursachten. 2013.) J Clinical Microbiology. 51(6):2006-2007.Informationen zu CepheidCepheid hat seinen Sitz in Sunnyvale, Kalifornien, und ist ein führendes Molekulardiagnostik-Unternehmen. Cepheid widmet sich der Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung präziser und dennoch einfach zu bedienender molekularer Systeme und Tests. Durch die Automatisierung hochkomplexer und zeitaufwändiger manueller Verfahren bieten die Lösungen des Unternehmens Einrichtungen jeder Größe eine bessere Möglichkeit, anspruchsvolle molekulardiagnostische Tests auf Organismen und genetisch bedingte Krankheiten durchzuführen. Durch seine starken molekularbiologischen Fähigkeiten konzentriert sich das Unternehmen auf die Anwendungen, bei denen genaue, schnelle und umsetzbare Testergebnisse am meisten benötigt werden, wie z. B. bei der Behandlung von Infektionskrankheiten und Krebs. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.cepheid.com.US-IVD und CE-IVD. In-Vitro-Diagnostika.Zur Verwendung unter Genehmigung für den Notfallgebrauch in den Vereinigten Staaten.