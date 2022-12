Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Montag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.275 Punkten berechnet.



Das entspricht einem Minus von 0,7 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Freitag. Unter anderem stehen in der neuen Woche mehrere wichtige Zinsentscheide an. Neben der EZB werden auch die Notenbanken in den USA und in Großbritannien über ihren weiteren geldpolitischen Kurs beraten. An der Spitze der Kursliste standen am Morgen nur die Aktien von Symrise, Beiersdorf und Qiagen entgegen dem Trend im Plus. Die größten Abschläge gab es bei den Papieren von Adidas, Puma und Vonovia. Der Nikkei-Index hatte zuletzt nachgelassen und mit einem Stand von 27.842 Punkten geschlossen (-0,2 Prozent).

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de