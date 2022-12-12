DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK CLN E.9641 DE000DD5AHH0 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.9700 DE000DD5AJ80 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.10037 DE000DD5AVB4 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.8889 DE000DZ1KHY7 BAW/UFN
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
DZ BANK CLN E.9641 DE000DD5AHH0 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.9700 DE000DD5AJ80 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.10037 DE000DD5AVB4 BAW/UFN
DZ BANK CLN E.8889 DE000DZ1KHY7 BAW/UFN
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