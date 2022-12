Nichts zu lachen gibt es heute für Powercell-Aktionäre. Immerhin steht für die Aktie ein Minus von rund drei Prozent auf der Anzeigetafel. Dieser Abschlag sorgt dafür, dass die Papiere schon für 10,79 EUR zu haben sind. Hier sind nun also erst einmal die Bären am Zug, ehe die Bulle zurückschlagen können.

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Powercell der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Powercell-Analyse einfach hier klicken.

Dieser Dämpfer bedeutet dunkle Wolken am Chart-Himmel. Denn eine wichtige Unterstützung ist nun zum Greifen nahe. Mittlerweile errechnet sich nur noch ein Sicherheitsabstand von rund vier Prozent zum niedrigsten Stand der vergangenen vier Wochen. Dieser Wendepunkt liegt bei 10,40 EUR. Spannung ist also in jedem Fall geboten.

Turnaround-Jäger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...