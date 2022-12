München (ots) -- Carmen, Robert, Davina und Shania sind mit neuen Doppelfolgen zurück- London calling zum Auftakt der 21. Staffel- Ab 2. Januar 2023, immer montags, 20:15 Uhr bei RTLZWEIIm Januar ist es endlich wieder so weit: Die Geissens stehen mit der 21. Staffel in den Startlöchern. Glamouröse Abenteuer zwischen London, Istanbul und Dubai warten auf Selfmademan "Rooobert", seine quirlige Gattin Carmen sowie die Töchter Davina und Shania. RTLZWEI begleitet Familie Geiss bei ihrem Jetset-Leben und ist ganz nah dabei, wenn die neue Roberto Geissini-Kollektion geplant oder englische Luxuskaufhäuser leer geshoppt werden. Los geht's mit den neuen Doppelfolgen direkt nach Neujahr, ab dem 2. Januar 2023 um 20:15 Uhr bei RTLZWEI.Glamouröser Jahresauftakt: Endlich startet Deutschlands schillerndste Millionärsfamilie wieder mit neuen Folgen durch. Luxusshopping und Sightseeing in der englischen Metropole London, knallharte Business-Termine in Istanbul und exklusive Immobilien in Dubai. Die Rückkehr der Geissens könnte nicht extravaganter sein.Brexit, Megxit und ein neuer König - in London ist viel passiert. Grund genug für die Geissens der Metropole einen Besuch abzustatten. Wie sie residieren? Königlich: In direkter Nähe zum Kensington Palast, gleich ums Eck von den Beckhams. Man speist beim Lieblingsitaliener von Prinzessin Diana, trinkt Cocktails in Prinz Harrys Lieblingspub und lässt sich die Haare von Kates Friseur stylen. Natürlich darf das Kulturprogramm auch nicht zu kurz kommen. In einem roten Doppeldeckerbus geht es auf Sightseeingtour für Carmen, Robert und ihre Töchter.Mittlerweile sind Davina und Shania volljährig und machen das Londoner Nachtleben unsicher. Wird Papa Robert eifersüchtig und wann kommt der erste Freund ins Haus? Da die Millionärssprösslinge viele Freunde in der pulsierenden Stadt an der Themse haben, wollen die Schwestern unbedingt eine Wohnung dort haben. Finden sie ein Immobilienschnäppchen und wird sich Robert großzügig zeigen? Welch ein Zufall, dass Dianas ehemalige WG zum Verkauf steht... Nun stehen die Mädchen vor der Herausforderung, neben Robert auch Mama Carmen zu überzeugen. Denn die möchte lieber etwas in Dubai kaufen, wo es wärmer ist.Zusammen mit seiner Gattin Carmen möchte sich Robert unbedingt in Camden, der Welthauptstadt des Rock'n'Roll und Punks, Inspiration für die neue Roberto Geissini-Kollektion holen: Amy Winehouse, die Stones oder die Sex Pistols haben dort ihre Outfits geshoppt. Werden sie dort Inspirationen finden, bevor der Termin mit den Lieferanten in Istanbul ansteht?Derweil schmeißt sich Shania sich in die Kunstszene Londons und Davina kauft das Nobelkaufhaus Harrods leer. Die Kreditkarten glühen, bis sich die Alarmanlage des Anwesens in St. Tropez meldet... Eine glamouröse Krönungszeremonie der Geissens bildet den Abschluss des City Trips. Die Juwelen? Natürlich Originale aus der Serie "The Crown".Die Sendung wird von Geiss TV produziert. Ausstrahlung ab 2. Januar 2023, 20:15 Uhr, bei RTLZWEI. Die Folgen sind nach der Ausstrahlung 30 Tage lang kostenlos RTL+ verfügbar - im Anschluss daran im PREMIUM-Bereich.Über "Die Geissens"Schrill, glamourös und die bereits 21. Staffel bei RTLZWEI: Die Kult-Millionäre Carmen und Robert Geiss gewähren Einblicke in ihr Leben zwischen luxuriösem Alltag und exklusiven Events. Die superreiche Glamour-Familie hat alles, wovon andere nur träumen: ein Penthouse in Monaco, eine Traumvilla in St. Tropez, einen Fuhrpark der Extraklasse und ein Winterdomizil in den französischen Alpen. Die Geissens sind an jedem Hotspot der Welt zuhause. Ihr Leben: exklusiv! Ihre Hobbies: teuer! Bereits seit 2011 begleitet RTLZWEI Carmen und "Rooobert" auf ihren Luxusreisen und dokumentiert den schrillen Alltag der wahrscheinlich beliebtesten Millionärsfamilie im deutschen TV.Pressekontakt:RTLZWEIConsumer PR089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5392088