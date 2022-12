Hamburg (ots) -- Siegelstudie: Künstliche Intelligenz ermittelt "Top-Anlageberater 2022"Rekordinflation verbrennt Geld auf dem Konto. Wer dort noch welches liegen hat, will es idealerweise sicher, nachhaltig und renditeträchtig anlegen, ohne dabei gänzlich auf den Zugriff zu verzichten. Die Auswahl an Anlagen ist groß: Aktien, Anleihen oder Fonds, obendrein derivative Finanzinstrumente wie Optionen und Zertifikate. Wer bei der Entscheidung für eine Geldanlage nicht auf eigene Fachkenntnisse zurückgreifen kann, zieht externe Experten hinzu. Welche Anbieter hier im Hinblick auf ihre Reputation für ökonomische und soziale Nachhaltigkeit sowie ihre Seriosität, Glaubwürdigkeit, Kundenberatung und die Qualität ihrer Leistungen besonders hervorstechen, lies Focus Money vom IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung mit Hilfe einer KI-gestützten Social-Listening-Studie herausfinden. Von rund 1.500 untersuchten Banken, Sparkassen und spezialisierten Finanzdienstleistern qualifizierten sich darin 131 für das Deutschland Test-Siegel "Top-Anlageberater 2022". Ausgezeichnet wurden unter anderem die als ING Deutschland auftretende ING-DiBa AG, die Commerzbank und die Volksbank Dreieich.Die Studie betrachtet rund 1.500 Anbieter für Anlageberatung aus zehn unterschiedlichen Kategorien, inklusive Sparkassen, verschiedene Arten von Banken, Vermögensverwalter und Finanzvertriebe. In jeder Gruppe wurde mit Hilfe von Verfahren Künstlicher Intelligenz ermittelt, welcher Anbieter im öffentlichen Online-Diskurs im Untersuchungszeitraum vom 1. September 2021 bis zum 31. August 2022 die beste und stärkste Reputation im Hinblick auf die untersuchten Aspekte Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung, Produkte/Dienstleistungen sowie ökonomische und soziale Nachhaltigkeit genießt. Anbieter aus der gleichen Kategorie, deren Ergebnis mindestens 60 Prozent dieser Bestleistung entspricht, qualifizieren sich für das Deutschland Test-Siegel "Top-Anlageberater 2022". Dies gelang weniger als einem von zehn untersuchten Finanzunternehmen.Unter insgesamt 31 ausgezeichneten Sparkassen nimmt die Hamburger Haspa den Spitzenplatz ein. In der Kategorie der Vermögensverwalter erfüllten zehn Anbieter die Kriterien für das Deutschland Test-Siegel. Hier zeigt die insbesondere auf Unternehmer und ihre Familien spezialisierte Benz AG aus Stuttgart den besten Ruf als "Top-Anlageberater 2022". Hier zeigt die insbesondere auf Unternehmer und ihre Familien spezialisierte Benz AG aus Stuttgart den besten Ruf als "Top-Anlageberater 2022".Nachhaltigkeit erhebt den Investment-Dreiklang aus Rendite, Risiko und Liquidität zur Tetrade"Neben dem klassischen Dreiklang aus Rendite, Sicherheit und Verfügbarkeit kommt der Nachhaltigkeit bei Anlageentscheidungen eine immer größere Rolle zu", berichtet Wirtschaftsingenieur Jörg Forthmann. Der Geschäftsführende Gesellschafter des IMWF warnt Akteure der Finanzbranche davor, diesen Faktor zu unterschätzen oder zu vernachlässigen: "Lieferkettengesetz und neue ESG-Offenlegungsvorschriften sind nur zwei Beispiele von vielen: Die Regulierung des Kapitalmarkts in Bezug auf die Nachhaltigkeit von Investitionen im Hinblick auf Umwelt, Gesellschaft und Unternehmensführung wird zunehmend strikter, konkreter, umfänglicher - und nicht zuletzt auch notwendiger. Die Erfolgsaussichten für Versuche von Greenwashing und andere fragwürdige Geschäftspraktiken schwinden damit weiter dahin. Deswegen werden sich auf Dauer nur Anlageberater, die in puncto Nachhaltigkeit überzeugen, im Spitzensegment ihrer Branche wiederfinden."HintergrundinformationenDie Siegelstudie "Top-Anlageberater 2022" des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersucht im Auftrag von Focus Money mithilfe einer Social-Listening-Analyse die Reputation von in der Anlageberatung tätigen Unternehmen im Hinblick auf die Themenfelder Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung, Produkte/Dienstleistungen sowie ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im öffentlichen Online-Diskurs zwischen dem 01. September 2021 und dem 31. August 2022. Dazu wurden mehrere hundert Millionen öffentliche Internet-Quellen inklusive redaktioneller Seiten und Social Media nach Nennungen von rund 1.500 Finanzdienstleistern aus zehn Kategorien inklusive Sparkassen, verschiedene Arten von Banken, Vermögensverwaltern und Finanzvertrieben durchsucht.Verfahren der Künstlichen Intelligenz identifizierten in den Suchergebnissen rund 360.000 relevante Erwähnungen der untersuchten Unternehmen im Erhebungszeitraum und unterzogen diese Fundstellen einer Sentiment-Analyse im Hinblick auf eine positive, neutrale oder negative Tonalität der Aussagen. Die Auswertung der Ergebnisse erfolgte abschließend für alle zehn Gruppen separat auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten. Die Dimensionen Seriosität, Vertrauen, Kundenberatung und Produkte/Services flossen dabei mit einem Gewicht von jeweils 12,5 Prozent in die Bewertung ein. In jeder Kategorie wurde der jeweils bestplatzierte Anbieter mit 100 Punkten bewertet und die relative Leistung seiner Wettbewerber auf der Indexskala abgebildet. Unternehmen, die hier mindestens 60 Punkte erreichten, qualifizierten sich für das Deutschland Test-Siegel "Top-Anlageberater 2022", das insgesamt 131 Mal verliehen werden konnte. Vor diesem Hintergrund versteht sich das IMWF als Plattform, auf der Kontakte zwischen Wissenschaft und Unternehmen geknüpft werden, die an fundierter Aufarbeitung relevanter Management- und Wirtschaftsthemen interessiert sind.Das IMWF liefert Insights für die strategische und operative Steuerung in Pressearbeit, Marketing und Risikomanagement. Weltweit. Hochverdichtet. Handlungsleitend für unsere Kunden.Basis dafür ist die gesamte öffentliche Kommunikation zu Marken, Unternehmen und Institutionen auf 438 Millionen Webseiten weltweit. In 130 Sprachen. Allein in Deutschland analysiert das IMWF laufend die Kommunikation zu 27.000 Marken und Unternehmen sowie zu 4.000 politischen Akteuren. Täglich wertet das IMWF Millionen von Aussagen aus und nutzt dafür eigens entwickelte Instrumente der künstlichen Intelligenz. 