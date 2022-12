Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die indische Notenbank hat auf ihrer Sitzung am 7. Dezember den Leitzins erwartungsgemäß um 35 Basispunkte auf 6,25% angehoben, so die Analysten der DekaBank.Gegenüber den zuvor getätigten Schritten um jeweils 50 Bp signalisiere dieses verminderte Straffungstempo, dass man sich dem Ende dieses Anhebungszyklus nähere. Die Analysten der DekaBank würden erwarten, dass der Leitzins beim nächsten Entscheid im Februar um 25 Bp auf dann 6,50% angehoben werde und dann auf diesem Niveau verbleibe. Die Konjunkturentwicklung setze der Zentralbank hierbei keine engen Grenzen. Das Bruttoinlandsprodukt sei im dritten Quartal 6,3% yoy gestiegen. Im zweiten Quartal habe der Zuwachs bei hohen 13,5% yoy gelegen, doch sei dies dem schwachen, von Lockdowns belasteten Vorjahresquartal zuzuschreiben gewesen. Die Konjunktur kühle sich etwas ab, was vor allem auf den Gegenwind einer schwächeren globalen Konjunktur zurückzuführen sei. Daher erscheine es angemessen, dass Straffungstempo zu drosseln. Gleichzeitig halte die robuste Inlandsnachfrage die Dynamik aber ausreichend hoch, um ein etwas höheres Zinsniveau verkraftbar zu machen. Höhere Zinsen seien notwendig, um die Inflationserwartungen zu verankern und der noch immer zu hohen Kerninflation Rechnung zu tragen. Die Inflationsrate sei im Oktober von 7,4% auf 6,8% gefallen, bleibe damit aber noch deutlich oberhalb des Inflationsziels von 4%, um das allerdings ein Toleranzband von jeweils 2 Prozentpunkten nach oben und unten gelegt werde. Die Zielverfehlung sei in Indien geringer als in den meisten Industrieländer, und bei einer weiteren Konjunkturabschwächung könnte sich bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 schon wieder Spielraum für eine Lockerung der Geldpolitik eröffnen. Die Exportschwäche (-16,6% yoy im Oktober) bedeute allerdings, dass die Probleme in der Leistungsbilanz zunächst bestehen bleiben dürften, was dafür spreche, die zinspolitischen Zügel nicht zu früh zu lockern. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...