Berlin (ots) -- GetYourGuide stellt das Reisehoroskop für 2023 vor: Welche Aktivitäten nächstes Jahr unbedingt auf der Bucket List stehen sollten und welche Sternzeichen diese gemeinsam erleben sollten- Der extrovertierte Löwe, die harmoniebedürftige Waage, verträumte Fische: GetYourGuide hat anhand der typischen Eigenschaften der Sternzeichen die Top-Erlebnisse fürs nächste Jahr zusammengefasst und Reisepartner zugeordnet- Geburtstagskind Schütze: Für das Sternzeichen, das sich ungern festlegt, steht Inselhopping in Griechenland ganz oben auf der Liste - beste Reisebegleitung ist dabei die harmoniebedürftige WaageDas neue Jahr steht vor der Tür und damit beginnt auch schon die Reiseplanung für 2023. Bungee-Jumping in Nepal, Yoga-Retreat auf Bali oder Food-Tour in Tokio - die Welt lässt sich auf viele verschiedene Arten entdecken. Doch welche Aktivität passt zum extrovertierten Löwen, wie sollten Fische ihren Urlaubsort erkunden und welche Erlebnisse stehen bei dem abenteuerlustigen Wassermann auf der Bucket List? Diesen Fragen ist die Buchungsplattform für unvergessliche Reiseerlebnisse GetYourGuide nachgegangen und hat anhand der typischen Eigenschaften der jeweiligen Sternzeichen für jeden die Top-Erlebnisse und den perfekten Travel Buddy für das kommende Reisejahr gekürt.Zipline-Abenteuer durch den Dschungel: Wassermann und Widder lieben AbenteuerWassermänner legen großen Wert auf ihre persönliche Freiheit und Unabhängigkeit und mögen es besonders und individuell. Kurz gesagt, sie eignen sich wunderbar, um auf Abenteuerreise zu gehen. Die Welt erkunden sie am besten auf ganz besondere Art und Weise, wie zum Beispiel mit einem Paragliding-Abenteuer (https://www.getyourguide.de/alanya-l918/tandem-paragliding-in-alanya-t56135?partner_id=6MWJMVG&utm_medium=online_press&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-22&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease001) oder bei einem Skyjump in Las Vegas (https://www.getyourguide.com/las-vegas-l58/las-vegas-strat-skyjump-ticket-t402334/?partner=true&utm_medium=online_press&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-23&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease10). Das Motto für 2023 lautet jedenfalls: Hauptsache Abenteuer. Alleine sind sie dabei nicht gerne und holen sich daher am besten den selbstsicheren, unabhängigen Widder dazu: Dieser erprobt sein Können gerne im Wettstreit, da kommen Abenteuer-Aktivitäten gerade recht - der perfekte Travel Buddy!Abseits vom Trubel die Ruhe genießen: Fische und Steinbock entspannen beim Yoga-Retreat in BaliSensibel und fantasievoll: Für Fische sind es nächstes Jahr die malerischen Landschaften, die eine gewisse Ruhe und Zufriedenheit ausstrahlen. Fernab vom Trubel möchten die gefühlvollen Fische ihre Auszeit genießen. Die lilafarbenen Lavendelfelder in der Provence (https://www.getyourguide.de/aix-en-provence-tagesausflug-zu-den-lavendelfeldern-von-valensole-t411926/?partner=true&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-22&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease002)laden geradezu zum Träumen ein. Der Steinbock ist mit seiner zurückhaltenden und geduldigen Art dabei für die Fische ein angenehmer Reisebegleiter, der auf Disziplin und Struktur setzt. Ein ganz besonderes Highlight für die beiden Sternzeichen ist daher ein Yoga-Retreat (https://www.getyourguide.de/bali-l347/bali-heilung-und-aura-reinigungstour-mit-yoga-meditation-t427438/?partner=true&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-22&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease003): Ob Bali, Thailand oder Indien - mit einheimischen Yoga-Lehrern lernen sie Land und Leute kennen und tauchen dabei in die jeweilige Kultur ein.Kultur pur: Zwillinge und Jungfrau stillen ihren Wissensdurst in Museen, Theater & Co.Urlaub bei Zwillingen kann ganz anders aussehen als bei den meisten Reisenden. Denn der intellektuelle, wissbegierige und belesene Zwilling möchte auch in seiner freien Zeit Neues dazulernen und nicht auf der faulen Haut liegen. Spannende und lehrreiche History-Touren beispielsweise lösen wahre Glücksgefühle aus. Und auch die pragmatische Jungfrau, die sich mit Liebe dem Detail widmet, stürzt sich gerne in jedes Kulturerlebnis. Ob im Globe Theatre in London Romeo und Julia anschauen, einem Mozart-Konzert (https://www.getyourguide.de/wien-l7/wien-klassisches-konzert-im-mozarthaus-t339221/?partner=true&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-22&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease004) in der Wiener Staatsoper lauschen oder Botticelli, Michelangelo oder Leonardo da Vincis bemerkenswerte Kunstwerke bestaunen. Zwillinge und Jungfrau kommen in jedem Urlaub auf einen Nenner!Eiffelturm & Seine-Rundfahrt: Romantische Genießer im Urlaub sind Krebs und StierFamilie, Freunde und Gefühle stehen für den Krebs in allen Lebenslagen im Vordergrund. Da es nach seinem Geschmack oft auch romantisch zugehen sollte, ist die Reise nach Paris genau das Richtige. Verträumt auf einem Boot auf der Seine (https://www.getyourguide.de/seine-l2601/paris-1-stundige-bootsfahrt-auf-der-seine-t193940/?partner=true&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-26&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease005) schippern, ohne Anstehen den Blick vom (https://www.getyourguide.de/paris-l16/gefuhrte-tour-mit-direktem-zugang-zum-eiffelturm-t403886/?partner=true&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-22&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease006)Eiffelturm auf die Stadt genießen oder einen Ausflug zum traumhaften Schloss Versailles (https://www.getyourguide.de/paris-l16/schloss-versailles-und-garten-fuhrung-ohne-anstehen-t398194/?partner=true&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-22&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease007) in der Nähe von Paris machen - für den Krebs ein perfekter Urlaub. Eine tolle Ergänzung dazu ist der Stier, für den Sinnlichkeit und Genussfreude an erster Stelle stehen. Zusammen gehen sie am liebsten auf Dinner Dates, um sinnliche Momente und Romantik zu zelebrieren.Inselhopping für Schütze und Waage, die sich nicht festlegen möchten oder könnenDer Schütze will die Welt sehen - als großer Visionär hat er ein ausgeprägtes Interesse daran, Kultur, Philosophie sowie Religionen beim Reisen kennenzulernen. Weltoffen, sozial und begeisterungsfähig findet er auf dem Boot beim Inselhopping in Griechenland schnell Gleichgesinnte und erkundet in kurzer Zeit zahlreiche, verschiedene griechische Inseln (https://www.getyourguide.de/kos-l410/ab-kos-hafen-tagestour-zu-3-inseln-t158052/?partner=true&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-22&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease008), wie Mykonos, Santorini oder Rhodos. Eine gute Idee auch für die Waage, die harmoniebedürftig versucht, allen Ansprüchen gerecht zu werden und sich häufig nicht entscheiden kann, was sie hier auch erstmal nicht muss.Land und Leute kennenlernen bei einer Food-Tour: Löwe und Skorpion sind immer unter LeutenKeine Lust, den Urlaubsort auf die gängige Weise zu besichtigen? Beim Skorpion gehen hier schon alle Alarmglocken an, denn er lässt sich nur ungern in die Karten schauen und lebt ganz nach dem Motto "Alles oder nichts". Auch die extrovertierten Löwen gehen gerne aufs Ganze und stehen dabei gerne im Mittelpunkt. Diese Sternzeichen gehen daher am besten gemeinsam auf Entdeckungstour und mischen sich unter andere Reisende oder Locals: Bei einer Food-Tour (https://www.getyourguide.de/edinburgh-l44/edinburgh-3-stunden-kulinarischer-rundgang-t103652/?partner=true&utm_source=brand_pr&utm_campaign=de-festive-22&utm_content=pressrelease&mkt_cmp=true&cmp=pressrelease009) können sie zum Beispiel neben Land und Leuten auch traditionelles Essen und Trinken genießen und viele verschiedene Geschmäcker und Geschichten teilen.Tipp: Über die GetYourGuide App ist von der kostenlosen, digitalen Buchung bis hin zum einfachen Überspringen von langen Warteschlangen vor Ort vieles möglich: falls sich Pläne kurzfristig mal ändern sollten, können Tickets kostenlos bis 24 Stunden vor Beginn der Aktivität noch storniert werden.Über GetYourGuideGetYourGuide ist der weltweit führende Online-Marktplatz für unvergessliche Reiseerlebnisse. 