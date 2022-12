Der oberösterreichische Feuerwehrausstatter Rosenbauer hat seine internationalen Beschaffungs-, Fertigungs- und Vertriebssysteme auf die neue SAP-Technologiebasis S/4HANA umgestellt. Nach dem Rollout in der Schweiz ist die nächste Implementierungsstufe am Produktionsstandort Slowenien geplant. Projektpartner für das Großprojekt ist die Wiener SAP-Beratung CNT. Der verantwortliche Rosenbauer-Projektleiter Gregor Graf ist zufrieden: "Mit S/4HANA bilden wir jetzt alle Sales-, Service- und Fremdbeschaffungsprozesse sowie Fertigungsprozesse in einem System ab. Materialwirtschaft wie Intercompany-Prozesse sind zudem direkt ins Logistiksystem der anderen Gesellschaften integriert. Der Standort Schweiz ist damit voll ans zentrale Rosenbauer-System angebunden. Das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...