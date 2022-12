Die E.ON-Aktie hat sich in diesem Jahr insgesamt enttäuschend entwickelt. Erst seit Mitte Oktober ist sie mit einem Anstieg von 21 % wieder in den Aufwärtsmodus umgeschwenkt, aktuell notiert sie bei 9,16 Euro. Bedeutet der jüngste Kursanstieg jetzt die Trendwende? Entwicklung in den ersten neun Monaten uneinheitlich Der Preisanstieg an ...

