FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 12.12.2022 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2720 (3165) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2700 (3000) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 4100 (4400) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP REINITIATES CONVATEC WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 245 PENCE - CITIGROUP REINITIATES SMITH & NEPHEW WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1275 PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ANGLO AMERICAN TARGET TO 3100 (3300) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 10000 (9800) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN REINITIATES NNN WITH 'BUY' - PRICE TARGET 53.50 PENCE - HSBC CUTS INTERNATIONAL DISTR, SERVICES TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 215 PENCE - HSBC CUTS INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 215 (485) PENCE - HSBC CUTS OCADO PRICE TARGET TO 560 (575) PENCE - 'REDUCE' - HSBC RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 6175 (5360) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS INTERCONTINENTAL HOTELS TARGET TO 5500 (6000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS PPHE HOTELS TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 1300 (2100) PENCE - JEFFERIES CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 3000 (3500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES WOOD GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 190 (150) PENCE - JPMORGAN CUTS ITV PRICE TARGET TO 140 (160) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 660 (650) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES LSE PRICE TARGET TO 10300 (9940) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MONDI PLC PRICE TARGET TO 1823 (1760) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 1200 (1060) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX TO 'ANALYST FOCUS LIST' - 'OVERWEIGHT'. PRICE TARGET 2730 PENCE - JPMORGAN RAISES WPP PRICE TARGET TO 1260 (1210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM CUTS MARSTONS PRICE TARGET TO 75 (80) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES FRASERS GROUP PRICE TARGET TO 850 (750) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RPT/DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS MANCHESTER UNITED TO 'HOLD' (BUY) - STIFEL RAISES IAG PENCE TO 'HOLD' (SELL)



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

