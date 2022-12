Die Rohölpreise in Deutschland, der Schweiz und Österreich sind im Vortagesvergleich durchschnittlich leicht gestiegen, mit ca. 0,25 Cent pro Liter Heizöl in Deutschland am meisten. An der generellen Ausgangslage der Ölpreise hat sich über das Wochenende nichts verändert, was zu einer Seitwärtsbewegung der Heizölpreise geführt hat. Laut der deutschen Bundesnetzagentur wurde in der 48. Kalenderwoche ...

