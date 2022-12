Obwohl die Gewinne bei OMV und Repsol sprudeln, sind die beiden Aktien im Branchenvergleich immer noch enorm günstig - eine gute Chance für Anleger.Energie-Aktien präsentieren sich nach wie vor in starker Verfassung. Teuer sind die Anteile von BP, Shell & Co aber nicht, im Gegenteil. Und blickt man auf die "zweite Reihe" von Europas Energie-Riesen, so findet man sogar zwei Aktien, die zu absoluten Schnäppchenpreisen zu haben sind: OMV und Repsol.

Den vollständigen Artikel lesen ...