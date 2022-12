Der unabhängige Financial Service Partner Moventum S.C.A. verstärkt sein Sales-Team. "Wir wollen unser internationales Geschäft stark ausbauen und unsere Kunden noch besser unterstützen. Wir freuen uns daher, dass wir mit Danijela Skopljak eine neue Sales-Direktorin International gewinnen konnten", sagt Andreas Pál, Senior Vice President & Head of Sales bei Moventum S.C.A. Seit 1. Dezember verstärkt Danijela Skopljak den internationalen Vertrieb bei Moventum S.C.A. Skopljak arbeitete zuletzt als Wealth Advisor bei Copper Financial Network in New York. Davor war sie als ...

