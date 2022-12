Bei Paion feiern heute die Bullen. Der Kurs schiebt sich mit rund drei Prozent nach vorne. Dem Papier ist damit heute an Platz an der Sonne kaum noch zu nehmen. Während momentan also die Bullen den Ton angeben, bleibt abzuwarten wie es in den nächsten Tagen weitergeht.

Anleger-Tipp zum Jahreswechsel: Diese Aktien eröffnen für 2023 die größten Gewinnchancen. Einfach hier klicken und Sonderstudie nur jetzt zum Jahresende ausnahmsweise gratis anfordern!

Kursverlauf von Paion der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Paion-Analyse einfach hier klicken.

Die Gefahr für die Bullen ist trotz des Zwischenspurts noch nicht gebannt. Denn das Papier liegt nach wie vor in Reichweite zu einer wichtigen Unterstützung. Dieser markante Punkt liegt bei 0,73 EUR. Die Augen richten sich in den nächsten Tagen also auf Paion.

Anleger, die pessimistisch eingestellt sind, haben durch den Höhenflug jetzt die Chance ...

Den vollständigen Artikel lesen ...