Die Aktie der va-Q-tec AG steigt heute massiv, nachdem das Papier am Freitag zwischenzeitlich vom Handel an der Börse ausgesetzt war. Aktuell notiert der Aktienkurs von va-Q-tec bei 25,46 Euro mit 43 Prozent im Plus, das Tageshoch liegt bisher bei 25,66 Euro. Den XETRA-Handel beendete die Aktie der va-Q-tec AG am Freitag bei 17,80 Euro. In den Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...