Der chinesische Photovoltaik-Hersteller erreichte den Wirkungsgrad auf Wafern mit 182 Millimetern Größe. Das Ergebnis ist von einem unabhängigen Institut in China bestätigt worden.Jinko Solar hat den Wirkungsgrad für seine monokristallinen Topcon-n-type-Solarzellen weiter verbessert. Es sei ein neuer Rekord mit einem maximalen Umwandlungswirkungsgrad von 26,4 Prozent erreicht worden, teilte der chinesische Photovoltaik-Hersteller am Montag mit. Das National Institute of Metrology (NIM) in China habe die Effizienz unabhängig bestätigt. Dabei erreichte Jinko Solar den Wirkungsgrad auf Topcon-Solarzellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...