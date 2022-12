Bei Versicherungen zur Berufsunfähigkeit (BU) stehen Makler und Mehrfachagenten weiter hoch im Kurs, wie eine Studie des Unternehmens WTW zeigt. 2021 konnten diese ihren dominanten Anteil am Vertrieb von BU-Versicherungen in Deutschland weiter ausbauen. Mehr als jeder zweite Neuzugangs-Euro bei der BU wurden von Maklern und Mehrfachagenten vermittelt.Abgesehen davon hätten nur noch Einfirmenvermittler signifikante Anteile am Vertrieb von BU-Versicherungen. Banken und Direktvertrieb würden lediglich ...

