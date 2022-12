Die Carl Zeiss Meditech AG (CZM) meldete ein gutes Schlussquartal eines herausfordernden Jahres. Umsatz und adj. EBIT lagen im 4. Quartal um 14% über den Konsenserwartungen. Das vierte Quartal profitierte vor allem von der Bevorratung von Verbrauchsmaterialien in den chinesischen Lagern. Der Konzern gab für das GJ 2023 eine konservative Prognose ab, zudem fiel der Ausblick auf Q1 2023 vorsichtig aus. Nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch profitieren die Zielmärkte von CZM von mehreren strukturellen Wachstumstreibern. Darüber hinaus werden die starke Marktpräsenz und die solide installierte Basis an Produkten des Unternehmens eine weitere Steigerung der wiederkehrenden Umsätze ermöglichen, was die Volatilität des Geschäfts allmählich verringern dürfte. Darüber hinaus gehört CZM zu den defensiven Technologiewerten im Gesundheitswesen, die eine Rezession besser überstehen als zyklische Werte. AlsterResearch bestätigt HALTEN mit einem neuen Kursziel von 115,00 EUR (alt: 107,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Carl%20Zeiss%20Meditec%20AG





