Zürich (www.anleihencheck.de) - Aus gesamtwirtschaftlicher Sicht wird 2023 ein eher schwieriges Jahr. "An den Kapitalmärkten sollte diese schlechte Entwicklung allerdings schon größtenteils eingepreist sein", so Till Christian Budelmann, Chief Investment Officer der Schweizer Privatbank Bergos."Nach einem annus horribilis für Anleger dürfte ihnen 2023 wieder etwas mehr Freude bereiten. Wirtschaftlich geht es allerdings erst einmal bergab, was unserer Ansicht nach bereits von den Kapitalmärkten antizipiert wurde. Dennoch müssen sich Investoren auf Volatilität einstellen. Entscheidende Faktoren werden 2023 die Inflation und die damit verbundene Zinsentwicklung sein. Wir erwarten, dass sich in den USA die Inflation nach rund 8 Prozent im Jahr 2022 im kommenden Jahr auf 4 bis 4,5 Prozent halbiert. In der Eurozone bleibt sie aufgrund der anhaltenden Energiekrise noch hartnäckiger. Nach 8,5 Prozent 2022 soll sie 2023 etwa 6 bis 7 Prozent betragen, so die Bergos-Prognose. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...