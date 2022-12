12. Dezember 2022 - Vancouver, British Columbia, Kanada - Blue Lagoon Resources Inc. (das "Unternehmen") (CSE: BLLG; FWB: 7BL; OTCQB: BLAGF) gibt die Ergebnisse seines Bodenprobenprogramms von 2022 auf seinem Goldprojekt Dome Mountain bekannt, einem ganzjährig zugänglichen Konzessionsgebiet nur 50 Autominuten von Smithers, BC, Kanada, entfernt.

Das Bodenprobenprogramm von 2022 hat zur Identifizierung von Zielen hoher Priorität geführt, die 2023 genauer untersucht werden sollen.

Das Sommerprogramm bestand aus 2.175 Proben, die neue Gebiete abdeckten, sowie Infill-Bohrungen aus früheren Bohrkampagnen (Abbildung 1). Bislang wurden 6.394 Bodenproben gesammelt, seit das Unternehmen das Goldprojekt Dome Mountain 2020 erwarb (Proben zur Qualitätskontrolle ausgenommen).

Die meisten Proben wurden bei 25- oder 50-Meter-Standorten entlang 200 Meter voneinander entfernten Linien genommen.

Anomale Pathfinder-Elemente, die mit hohen Goldwerten auf dem Erzgang Boulder assoziiert werden, beinhalten Antimon, Zink, Blei und Silber. Noranda erbohrte das Erzgangsystem Boulder auf dem Projekt Dome Mountain erstmalig im Jahr 1985 basierend auf Zink-in-Boden-Anomalien. Nach Kernbohrungen von mehr als 45.000 Metern auf dem Erzgang Boulder wird Zink aufgrund seiner Korrelation mit Bohrkernproben mit hochgradigem Gold als das primäre Pathfinder-Element auf Dome Mountain angesehen. Doch anhand einer umfassenderen Datenbank könnte Kadmium ein besseres Pathfinder-Element im Boden für die anvisierten Bohrlöcher sein (Abbildungen 2 und 3). Abbildung 4 ist eine übersichtliche Karte, die die Bedeutung von leichten Cd-Anomalien im Verhältnis zur bekannten Goldmineralisierung zeigt.

Zink zeigt eine hohe Korrelation zu erbohrtem Gold, aber die Zink-im-Boden-Reaktion resultiert in breiteren, weniger definierten Zielen im Vergleich mit Kadmium (Cd). Abbildung 2 zeigt Cd-Anomalien und Au im Boden. Hier sehen wir leichte Cd-Anomalien, die die bislang erbohrten anomalen Goldwerte unterstützen und uns genaue Ziele für die Anschlussuntersuchungen im Jahr 2023 liefern.

Die große Gold-in-Boden-Anomalie im unteren rechten Bereich der Abbildungen ist zumindest teilweise auf alluviale Ablagerung vom Federal Creek zurückzuführen. Allerdings gibt es eine kleine, zusammentreffende Kadmium-Anomalie südlich des Creeks, die noch genauer exploriert werden muss.

Für die Sommer-Feldsaison 2023 wurden Anschlussziele festgelegt (Abbildung 8).

Abbildung 1: Karte mit Bodenproben, die auf dem Projekt Dome Mountain gesammelt wurden. Die Proben von 2020 sind grün dargestellt, die von 2021 gelb und die von 2022 rot

Abbildung 2: Kadmium mit Gold im Boden des Goldprojekts Dome Mountain

Abbildung 3: Kadmium im Boden des Goldprojekts Dome Mountain

Abbildung 4

Abbildung 5: Arsen mit Gold im Boden des Goldprojekts Dome Mountain

Abbildung 6: Antimon mit Gold im Boden des Goldprojekts Dome Mountain

Abbildung 7: Zink mit Gold im Boden des Goldprojekts Dome Mountain

Abbildung 8: Anschlussziele

Qualitätssicherung und -kontrolle

Das Unternehmen hat 2.175 Bodenproben, die Ende 2021 auf dem Goldprojekt Dome Mountain gesammelt wurden, zur Analyse verschickt. Proben zur Qualitätssicherung und -kontrolle bestanden aus Feldduplikaten, die in einem Verhältnis von 1 zu 25 pro Routineproben gesammelt wurden.

Probenprotokolle

Die Bodenproben wurden von Teams aus zwei Mitarbeitern gesammelt, die mit Spaten und/oder Schneckenbohrer ausgerüstet waren. Die Proben wurden vom B-Horizont in einer Tiefe von 10 cm bis 90 cm genommen. Der Abstand zwischen den Proben entlang der Linien betrug zwischen 25 und 50 Metern je nach Lage und Zielgebiet, und die Linien lagen 200 Meter voneinander entfernt.

Die an den Probenstandorten gesammelten Probendaten umfassten Standort, Probentiefe, Farbe, Feuchtigkeitsgehalt, Konsistenz (Sand, Schlick, Ton) sowie Prozentsatz, Winkligkeit und Lithologie der Kiesel und/oder Geröllsteine. Die gesammelten Proben ergaben fast 1 Kilogramm Material und wurden in einen Hubco-Probenbeutel gegeben. Am Ende des Tages wurden alle Proben im gesicherten Lager des Unternehmens deponiert, wo sie vor dem Transport zum Labor von ALS Minerals im Norden von Vancouver, BC, Kanada, mindestens eine Woche lang in Regalen trockneten.

Die Probenaufbereitung bei ALS erfolgte mit der Methode Prep 41 (trocknen und auf -80 Mesh sieben). Im Anschluss erfolgte die Goldanalyse mittels der Methode Au-AA24 (mittels Brandprobe) sowie auf 48-Elemente mittels der Methode ME-MS61 (Vier-Säurenaufschluss mit ICP-MS-Finish).

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Daten wurden von William Cronk, P.Geo., der dem Unternehmen als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift NI 43-101 und als Berater zur Verfügung steht, genehmigt.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President und Chief Executive Officer

Tel.: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68566Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=68566&tr=1



