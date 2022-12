Das Bergbauunternehmen Eurobattery Minerals AB (EBM) gab heute das Ergebnis einer metallurgischen Studie auf seinem spanischen Corcel-Projekt bekannt. Die Studie, die an drei Proben mit unterschiedlichen Nickel (Ni)-Gehalten durchgeführt wurde, bestätigte einen hohen Nickelgehalt im Wert von 113,9 Mio. EUR nur in einem kleinen Teil des Castriz-Projekts. AlsterResearchs Analysten sind der Meinung, dass diese großartigen Ergebnisse die Qualität und die Beurteilungsfähigkeit des EBM-Managements gut widerspiegeln. Letzte Woche hat AlsterResearch die Coverage von EBM aufgenommen. Mit der heutigen Nachricht bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre Empfehlung mit einem spek. KAUFEN und einem Kursziel von 12,25 SEK nach der Kapitalerhöhung, die ein erhebliches Aufwärtspotenzial bietet. Außerdem veranstaltet AlsterResearch am Mittwoch, den 14. Dezember 2022, einen Roundtable mit CEO Roberto García Martínez. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Eurobattery%20Minerals%20AB





EUROBATTERY MINERALS-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de