kieDie Übernahme des Jahres im Biotech-Sektor ist offiziell: Horizon Pharma (WKN: A12B8E) soll für satte 28,3 Milliarden US$ vom Pharmariesen Amgen übernommen werden. Horizon Therapeutics entwickelt und vermarktet Therapien zur Behandlung von primär seltenen Krankheiten. Mit über 3,5 Milliarden US$ Jahresumsatz ist Horizon aus den Kinderschuhen der Biotech-Firmen aber längst herausgewachsen. Amgen gewinnt Bieterwettstreit Bereits in der vergangenen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...