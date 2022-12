Hamburg (www.fondscheck.de) - Die Privatbank Berenberg startet einen neuen Aktienfonds mit Schwerpunkt Asien, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Der Berenberg Emerging Asia Focus Fund (ISIN LU2491195983/ WKN A3DN75, R) steht für eine fundamentale, langfristig orientierte Aktienstrategie mit Fokus auf Qualitätsaktien aus asiatischen Schwellenländern. Die Strategie konzentriert sich auf Standardtitel sowie wachstumsstarke kleinere und mittlere Werte, die ihren Hauptsitz in asiatischen Schwellenländern haben oder überwiegend dort tätig sind. Verantworten wird den Fonds der vielfach ausgezeichnete Fondsmanager Javier Garcia, der im Oktober 2022 zu Berenberg kam. ...

