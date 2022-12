DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Ifo: Unternehmen im Wohnungsbau wegen Stornierungszahlen besorgt

In der Wohnungsbauwirtschaft steigen die Sorgen wegen der Zahl der Stornierungen. Nach einer Umfrage des Ifo-Instituts waren im November 16,7 Prozent der befragten Wohnungsbauunternehmen von Stornierungen betroffen, nach 14,5 Prozent im Vormonat. Der Wert bei den Geschäftserwartungen fiel zudem auf ein Rekordtief.

IW: Mietensteigerungen beschleunigen sich im dritten Quartal

Die Mieten sind in Deutschland vor dem Hintergrund der hohen Inflation im dritten Quartal um 5,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Nach Daten des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) waren die Mietsteigerungen damit höher als der Durchschnitt in den vergangenen drei Jahren von 4,5 Prozent.

FDP dringt weiter auf höhere Freibeträge bei Erbschaftsteuer

Die FDP dringt weiter auf eine Anhebung der Freibeträge bei der Erbschaftsteuer. Das Parteipräsidium beschloss ein Papier, wonach diese um 25 Prozent erhöht werden sollen, wie Präsidiumsmitglied Martin Hagen anschließend mitteilte. Zudem sollen die Freibeträge demnach künftig automatisch an die Inflation angepasst werden.

Umweltbundesamt: Ökostromanteil steigt 2022 auf rund 46 Prozent

In Deutschland ist in diesem Jahr dank des sonnigen Wetters mehr Ökostrom als im Vorjahr produziert worden. Da der Strombedarf im Jahr 2022 leicht rückläufig war, wird der Anteil erneuerbarer Energien am ⁠Bruttostromverbrauch⁠ in diesem Jahr voraussichtlich deutlich von 41 Prozent im Jahr 2021 auf rund 46 Prozent steigen, wie das Umweltbundesamt berichtete.

Rosneft-Deutschland-Enteignung durch Regierung rückt näher - Zeitung

In der Bundesregierung laufen nach einem Bericht im Handelsblatt Vorbereitungen für eine mögliche Enteignung der Deutschland-Tochter des russischen Ölkonzerns Rosneft. Damit würde die Bundesregierung Forderungen der polnischen Regierung erfüllen, die laut Handelsblatt als Bedingung für Öllieferungen von Polen an die PCK-Raffinerie im brandenburgischen Schwedt die Enteignung von Rosneft Deutschland gefordert hat. Rosneft Deutschland ist Mehrheitseigner von PCK. Eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums wollte den Bericht im Handelsblatt nicht kommentieren.

BDEW: Haushalte reduzieren Gasverbrauch seit September spürbar

Haushaltskunden und kleinere bis mittlere Gewerbekunden haben seit September dieses Jahres insgesamt 8 Prozent weniger Gas verbraucht als sie bei sonst gleichem Temperaturverlauf verbraucht hätten. Das zeigt eine aktuelle Analyse des BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, die den tatsächlichen täglichen Gasverbrauch dieser Kundengruppe neben einen Referenzverbrauch stellt, der auf Basis der täglichen Verbrauchsdaten der Jahre 2017 bis 2021 im Zusammenhang mit den Tagesmitteltemperaturen in Deutschland errechnet wurde.

Bundesregierung: G7 hält am Montag eine Videokonferenz ab

Die Regierungschefs der Gruppe der sieben führenden Industriestaaten (G7) wollen sich am Montag in einer Videokonferenz beraten. Das gab das Bundespressamt bekannt. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird die Presse im Anschluss gegen 17.30 Uhr unterrichten.

Griechenland friert Vermögen von EU-Vizeparlamentspräsidentin Kaili ein

Die griechischen Behörden haben im Zuge des Korruptionsskandals im Europaparlament sämtliche Vermögenswerte der festgenommenen Parlaments-Vizepräsidentin Eva Kaili eingefroren. Betroffen seien "Bankkonten, Schließfächer, Firmen und alle anderen Vermögenswerte", teilte der Leiter der griechischen Anti-Geldwäsche-Behörde, Haralambos Vourliotis, mit. Die Maßnahme gelte auch für Kailis Angehörige.

US-Ministerium kündigt "bedeutenden wissenschaftlichen Durchbruch" an

Wissenschaftlern eines US-Labors ist offenbar ein wichtiger Fortschritt in der Kernfusionsforschung gelungen. US-Energieministerin Jennifer Granholm werde am Dienstag "einen bedeutenden wissenschaftlichen Durchbruch" bekannt geben, teilten das US-Energieministerium und das Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) in Kalifornien mit. Mehrere Medien hatten zuvor berichtet, dass es Wissenschaftlern am Bundeslabor LLNL gelungen sei, erstmals mit einem experimentellen Fusionsreaktor mehr Energie zu erzeugen als während des Prozesses verbraucht wurde.

+++ Konjunkturdaten +++

Mexiko Industrieproduktion Okt +0,4% gg Vormonat

Mexiko Industrieproduktion Okt +3,1% (PROG: +2,9%) gg Vj

