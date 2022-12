HÖREN: https://audio-cd.at/page/podcast/3709/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S3/65 geht es um das erste Bid/Ask der VAS AG, die heute im direct market plus startet, weiters um FACC als die November-Aktie sowie Hannes Roither als Nikolo und Usbeken, die mich mögen. News gibt es zu Frequentis, Andritz, Rosenbauer, Cleen Energy, Research zu S Immo, Do & Co. Hannes Roither Nikolo-Speech: https://www.youtube.com/watch?v=quUxj65l4dk Die 2022er-Folgen vom Wiener Börse Plausch sind präsentiert von Wienerberger, CEO Heimo Scheuch hat sich im Q4 ebenfalls unter die Podcaster ...

