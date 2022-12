(shareribs.com) New York 12.12.2022 - Der Absatz von Cannabis in den USA ist im Oktober leicht zurückgegangen. An der Westküste zeigen sich die etablierten Märkte weniger dynamisch als in der Vergangenheit. Die US-Cannabismärkte haben im Oktober wieder eine sehr uneinheitliche Entwicklung gezeigt. Die Analysten von BDSA teilten mit, dass der Absatz in den legalen US-Märkten insgesamt im Oktober um ...

