Mitglieder können Weine aus ihren Crurated-Kellern verschenken oder über die Plattform kaufen, um sie direkt an Freunde und Verwandte zu schicken

LONDON, Dec. 12, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mit Blick auf Innovationen in der Weinbranche hat Crurated, eine Blockchain- und mitgliederbasierte Wein-Community, virtuelle Weinkeller zum Verschenken von Weinen in dieser Weihnachtszeit und darüber hinaus eingeführt. Mit diesem ersten Programm seiner Art können die Mitglieder französische und italienische Spitzenweine verschenken, die im Crurated-Keller in Burgund gelagert und virtuell verfügbar sind. Weine zum Verschenken gibt es schon ab 50 Euro. Dazu kommen eine kostenlose Explorer-Mitgliedschaft und ein virtueller Weinkeller, in dem der Beschenkte seine Weine einsehen und in viele Länder der Welt versenden kann. Die Weine werden über die Blockchain-Technologie authentifiziert und zurückverfolgt und kommen direkt von der Domaine.



"Während unsere Mitglieder aus ihren persönlichen Crurated-Kellern schenken können, haben wir auch eine große Auswahl an französischen und italienischen Weinen hinzugefügt, die sich perfekt zum Verschenken eignen", so Alfonso de Gaetano, Gründer von Crurated. "Dieses neue Programm macht das Schenken in letzter Minute einfach. Sie müssen in keinen Laden gehen und nichts selbst versenden, denn das Geschenk ist sofort verfügbar und kann versandt werden, wenn der Empfänger bereit ist, seinen Wein zu genießen."

"Unsere Partnerschaft mit Crurated, bei der Weine direkt an Verbraucher ausgeliefert werden, stellt sicher, dass alle Weinliebhaber die Möglichkeit haben, unsere Weine zu erwerben", so Charles Lachaux, der fortschrittlichste Winzer des Burgunds. "Dieses neue Angebot wird dazu beitragen, eine größere Gemeinschaft von Weinliebhabern zu schaffen, und ist das perfekte Geschenk nicht nur für die Feiertage, sondern zu jeder Zeit des Jahres."

Neben einer Auswahl aus dem persönlichen Weinkeller eines Mitglieds stehen auch Weine von renommierten Erzeugern aus Regionen wie Barolo, Burgund und der Toskana zum Kauf bereit.

Zu jedem Geschenk gehört eine kostenlose und erweiterbare Explorer-Mitgliedschaft mit folgenden Vorteilen:

Zugang zu Entdeckungssammlungen, die die einzigartigen Stile verschiedener Regionen und Produzenten hervorheben

Blockchain-Zertifikat auf allen Flaschen

Kostenfreie Lagerung von bis zu 50 Flaschen

Maximale Faßzuordnung von 3 Litern

Keine Käuferprämie



Weitere Einzelheiten zu den Crurated-Mitgliedschaften finden Sie hier https://crurated.com/levels/ (https://crurated.com/levels/).

Über Crurated

Das im Jahr 2021 mit Schwerpunkt auf Frankreich und Italien gestartete Crurated ist eine mitgliedschaftsbasierte Wein-Community, die Weinkenner direkt mit Produzenten der Weltklasse zusammenbringen soll. Ein Team von Spezialisten bietet personalisierte Dienstleistungen und authentische Erfahrungen, während der nahtlose Logistikservice von Crurated Qualität und Herkunft dank sicherer Weinkellerlagerung und innovativer Blockchain-Technologie garantiert. Weitere Informationen zu Crurated finden Sie unter crurated.com.

