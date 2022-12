In Gesetzentwurf für die Strompreisbremse ist auch die Abschaffung der sogenannten vermiedenen Netzentgelte vorgesehen. Das gefährdet laut Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger die Versorgungssicherheit in Bayern. Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger hat in einem Schreiben an Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck die im Gesetzentwurf zur Strompreisbremse enthaltene geplante Abschaffung der vermiedenen Netzentgelte kritisiert und deren Beibehaltung gefordert. Die derzeitige Regelung beruht ...

