Die Stadt Qingdao Chinas ist eine internationale Partnerstadt von Regensburg, Deutschland, in der östlichen Küstenregion Chinas. Sie ist eine wichtige Wirtschaftsstadt und Küstenstadt in China und ist im In- und Ausland als "Stadt des Bieres" und "Stadt des Segelns" bekannt.



2022 jährt sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und Deutschland zum 50. Mal sowie der Abschluss der freundschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Qingdao und Regensburg zum 13. Mal. Um mehr deutsche Bürger Qingdao näher zu bringen, den zwischenmenschlichen Austausch zwischen den beiden Städten weiter zu vertiefen und die Freundschaft zwischen den beiden Städten zu stärken, ging der stellvertretender Vorsitzender vom Regensburger Verein für deutsch-chinesische Freundschaft und Kultur, Dominik Eisert, in die Altstadt von Regensburg, um zu untersuchen, welche Feste die beiden Städte von Regensburg und Qingdao gemeinsam haben. Die Umfrage zog viele deutsche Bürger an, um mehr über Qingdao zu erfahren. Die Befragten sagten, dass das Qingdao International Beer Festival zu einem Fenster für die Welt geworden war, und die Stadt ihnen freundliche Eindrücke gab. Gleichzeitig freuen sie sich auch darauf, so schnell wie möglich nach China zu reisen und die Gastfreundschaft der Qingdaos Bevölkerung und die offene Kultur der Ozeanstadt persönlich zu erleben.



