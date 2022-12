Die Volkswagen AG verschiebt ihre Entscheidung über den Bau einer Batteriezellen-Fabrik in Osteuropa über 2022 hinaus. Hintergrund seien die wirtschaftliche Unsicherheit und hohe Energiepreise in der Region. Aktuell gebe es aber "keine Auswirkungen auf den geplanten Baubeginn oder den Produktionsstart", so Volkswagen in einer Erklärung. "Es besteht kein Handlungsdruck, da wir uns angesichts der aktuellen ...

