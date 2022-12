DJ MÄRKTE USA/Wall Street vor moderater Erholung - Amgen mit Milliarden-Deal

NEW YORK (Dow Jones)--An der Wall Street bahnt sich nach den Verlusten zum Wochenschluss am Montag eine verhaltene Erholung mit kleinen Aufschlägen an. Der Aktienterminmarkt lässt auf eine etwas festere Eröffnung am Kassamarkt schließen, Amgen zeigen sich nach einem Zukauf sehr schwach. Zwar hatten Daten zuletzt einmal mehr Belege geliefert, dass der Höhepunkt der Inflation in den USA überschritten sein könnte, gleichwohl blieb die Teuerung auf einem noch immer viel zu hohem Niveau. Die Geldpolitik dürfte damit kurzfristig im Fokus bleiben. Dies gilt umso mehr, weil am Dienstag mit den Verbraucherpreisen für November ein weiterer wichtiger Preisindikator veröffentlicht wird, bevor am Mittwoch dann der Höhepunkt der Woche mit dem Zinsentscheid der US-Notenbank folgt. Am Markt wird mit einer Leitzinsanhebung um 50 Basispunkte gerechnet.

Die zuletzt eher schwächelnde Börse zeige, dass Anleger die höheren Marktzinsen fürchteten und über ein Abwürgen der Konjunktur besorgt seien, heißt es. "Die Erholung der weltweiten Risikobereitschaft geriet in der vergangenen Woche ins Stocken - insbesondere in den USA, wo die wichtigsten Indizes den größten Rückschlag seit September erlitten. Die Agenda dieser Woche ist vollgepackt mit wichtigen makroökonomischen Daten, die die Stimmung weiter testen werden", sagt Marktstratege Ian Williams von Peel Hunt. Die Aktienbullen setzten daher mit Blick auf die anstehenden Inflationsdaten auf Anzeichen eines weiteren Rückgangs. Seit Sommer sinkt die Inflation in den USA kontinuierlich. "Wenn man bedenkt, wie nervös der Markt war, wird eine Enttäuschung bei den Verbraucherpreisen eine große negative Marktreaktion hervorrufen", warnt Rentenstratege Charles Diebel von Mediolanum International.

Dollar in Warteposition vor Daten und Fed

Am Devisenmarkt zeigt sich der US-Dollar kaum verändert, der Dollarindex notiert knapp im Minus. Die US-Inflationsdaten am Dienstag könnten die Auswirkungen der Fed-Sitzung am Mittwoch auf den Dollar überschatten, heißt es von der MUFG Bank. Inflationsdaten hätten in den vergangenen Monaten größere Dollar-Reaktionen ausgelöst, da sich die Spekulationen über einen Wendepunkt bei der Inflation und eine Verschiebung im aggressiven Zinserhöhungszyklus der Fed verstärkt hätten, sagt Währungsanalyst Lee Hardman.

Die Erdölpreise zeigen sich ohne klare Richtung. Immer weiter steigende Corona-Infektionen in China dämpfen Hoffnungen auf weitere Lockerungen der noch immer strengen Abriegelungsmaßnahmen. Sollte diese aber doch kommen, könnten die Erdölpreise mit dann anziehenden Nachfragespekulationen kräftig in die Höhe schnellen, heißt es im Handel.

Am US-Rentenmarkt steigen die Notierungen und drücken die Renditen ins Minus. Hier setzen Anleger offensichtlich auf einen nachlassenden Inflationsdruck am Dienstag. Die inverse Zinskurve, bei der kurze Laufzeiten höheren rentieren als die langen, deutet zumindest an, dass Investoren mit kurzfristig weiter steigenden Zinsen rechnen. Zugleich gilt ein solcher Kurvenverlauf als Rezessionssignal. Im Handel spricht man jedoch von einer möglichen Übertreibung. Die kurzfristigen Zinssätze könnte etwas zu hoch und die langfristigen Zinstermingeschäfte zu niedrig angesetzt sein, sagt Renten- und Investmentstratege Robert Tipp von PGIM FI.

Amgen mit Milliarden-Deal

Unter den Einzelaktien sorgt Amgen für die Schlagzeile des Tages: Der Pharmakonzern erwirbt den irischen Wettbewerber Horizon Therapeutics in einer Barübernahme mit einem Wert von 27,8 Milliarden US-Dollar. Während die Titel von Horizon Therapeutics vorbörslich um 15,2 Prozent anziehen, sinken Amgen um 2 Prozent.

Für die Papiere von Boeing geht es 0,6 Prozent nach oben. Grund seien Kreiseberichte, wonach Air India einen Großauftrag in historischem Umfang bei Airbus und Boeing platzieren könnte, heißt es im Handel. Im Gespräch sei eine Erneuerung der indischen Flugzeugflotte im Umfang von rund 500 Maschinen.

Rivian Automotive setzt das Gemeinschaftsunternehmen zur Produktion von elektrischen Lieferwagen mit dem deutschen Hersteller Mercedes-Benz in Europa aus - keine drei Monate nach Verkündung der Zusammenarbeit. Der E-Automobilhersteller wird seine Investitionen überprüfen. Mercedes-Benz teilte indes mit, das geplante Werk für den Bau von Elektro-Transportern ohne den US-Wettbewerber Rivian zu errichten. Rivian geben 1,2 Prozent nach.

