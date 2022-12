München (ots) -Morgen ist Anpfiff für die WM-Halbfinals mit Top-Favorit Argentinien gegen Vize-Weltmeister Kroatien auf 3 Kanälen und mit "Krooser-Besetzung" bei MagentaTV: Toni und Felix Kroos präsentieren ihren Podcast "Einfach mal Luppen" am Dienstag erstmals als TV-Format auf dem WM-Kanal 3. Der Weltmeister und 5fache Champions League-Sieger Toni Kroos wird zudem in die Vorberichterstattung bei Johannes B. Kerner und Tabea Kemme ab 19 Uhr auf dem WM-Kanal 1 eingebunden. Das erste Halbfinale Argentinien gegen Kroatien wird ab 20 Uhr von Wolff Fuss kommentiert.Wie gewohnt stimmt die Warm Up-Show mit Anett Sattler auf den WM-Tag ein - ab 18.30 Uhr geht's live los. Benni Zander und Manuel Baum kommentieren, analysieren Argentinien gegen Kroatien auf dem Taktik-Feed, WM Kanal 2. Ruth Hofmann und Jonas Hummels fassen den WM-Tag zusammen, geplant ab 22.15 Uhr. Der 2. Halbfinal-Tag startet am Mittwoch ebenso um 18.30 Uhr. Das Halbfinale Frankreich gegen Marokko kommentiert dann Marco Hagemann, Johannes B. Kerner moderiert, Experte ist Michael Ballack.Die WM einmalig vielfältig und innovativ präsentiert - auf 3 KanälenInnovativ, analytisch, unterhaltsam - auf drei Kanälen zeigt MagentaTV als einziger Anbieter in Deutschland nicht nur alle Spiele, sondern auch spezielle Angebote mit Taktik-Kommentar sowie die WM Reaction Show. Über 50 Stunden haben die beiden größten Fußball-Influencer in Deutschland, Pascal und Marcel Gurk, die WM mit Star-Gästen präsentiert. Mit großem Erfolg. Das unterhaltsame Programm der Gurk-Brüder erreichte starke Reichweiten und erschloss neue Zielgruppen, auch auf anderen digitalen Kanälen. "Wir brauchen keinen Ablaufplan, alles wird spontan entschieden", ist eine der Erfolgsformeln der Gurk-Brüder.Mit Toni und Felix Kroos geht MagentaTV nun einen weiteren innovativen Schritt: der Kroos-Podcast "Einfach mal Luppen" wird erstmals als TV-Format gezeigt. Toni Kroos, erfolgreichster aktiver deutscher Profi, und sein Bruder Felix, Ex-Spieler bei Union Berlin sowie Eintracht Braunschweig, "luppen" erstmals am Dienstag und auch zum 2. Halbfinale Frankreich gegen Marokko am Mittwoch, jeweils ab 19.45 Uhr. Das Format besticht durch viel Expertise der Kroos-Brüder, insbesondere aber durch ihr besonderes Verhältnis: innig, aber nicht immer einig in der Diskussion. Wie die beiden Fußball-Brüder die Halbfinals und das Finale am Sonntag bewerten, ist in jedem Fall spannend.Dienstag, 13.12.2022 - WM 2022 komplett LIVE bei MagentaTVWM Kanal 1Ab 18:30 Uhr: Die Warm-Up Show mit Anett SattlerAb 19:00 Uhr: Vorberichterstattung zu Kroatien gegen Argentinien mit Johannes B. Kerner und Tabea Kemme - Schalte mit Toni KroosAb 20:00 Uhr: Halbfinale Kroatien gegen Argentinien kommentiert von Wolff FussAb 22:15 Uhr: Nachspielzeit mit Ruth Hofmann und Jonas HummelsWM Kanal 2 Taktik-Feed: ab 20 Uhr mit Benni Zander und Manuel BaumWM Kanal 3 "Einfach mal Luppen" ab 19.45 Uhr mit Toni und Felix KroosPressekontakt:Jörg KrauseMail: joerg.krause@thinxpool.deMobil: 0170 22 680 24Original-Content von: MagentaTV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156049/5392752