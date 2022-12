Die Aktienmärkte sind im Schlussspurt zum Jahresende. Dabei dominieren plötzlich wieder Sorgen um eine aufkommende Rezession. Eigentlich ein alter Hut, also was soll das? Außerdem ein Rückblick auf unsere Favoriten für 2022. Wir picken uns Ford Motor und AT&T heraus, alle weiteren Favoriten bzw. entsprechende Updates können in der aktuellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...