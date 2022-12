DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 13. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) November PROGNOSE: -0,5% gg Vm/+10,0% gg Vj vorläufig: -0,5% gg Vm/+10,0% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+10,4% gg Vj HVPI PROGNOSE: 0,0% gg Vm/+11,3% gg Vj vorläufig: 0,0% gg Vm/+11,3% gg Vj zuvor: +1,1% gg Vm/+11,6% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten November Arbeitslosengeldbezieher zuvor: +3.300 gg Vm Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) PROGNOSE: 3,7% zuvor: 3,6% 09:00 CH/Seco, vierteljährliche Konjunkturprognose 09:00 DE/Bundesgerichtshof (BGH), Urteil zu Übernahme der Postbank durch Deutsche Bank 09:45 DE/Bundeskanzler Scholz und Singapurs Premierminister Lee, Gespräch vor Teilnahme (gg 11:30) an Taufzeremonie für zwei für Singapur bestimmte U-Boote von Thyssenkrupp Marine Systems in Kiel *** 10:00 DE/VDMA, Jahres-PK 10:00 EU/ao Tagung der Energieminister 10:00 AT/Opec-Monatsbericht zum Ölmarkt *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Dezember PROGNOSE: -27,0 Punkte zuvor: -36,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -56,0 Punkte zuvor: -64,5 Punkte *** 11:30 GB/BoE, Veröffentlichung Finanzstabilitätsbericht 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:45 DE/Bundesverkehrsminister Wissing, Entgegennahme des Abschlussberichts der Beschleunigungskommission Schiene 13:30 DE/Bundesjustizminister Buschmann, PK zur Übergabe des Jahresberichts des Nationalen Normenkontrollrats (NKR) *** 14:30 US/Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+7,3% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+7,7% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,4% gg Vm/+6,1% gg Vj zuvor: +0,3% gg Vm/+6,3% gg Vj *** 14:30 US/Realeinkommen November 18:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Veranstaltung "Gespräche zur Transformation - Wie gelingt Zukunft in der Krise?" 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung in Straßburg; ca 15:00 PK - US/Fed, Beginn der FOMC-Sitzung (bis 14.12.) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2022 08:46 ET (13:46 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.