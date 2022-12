NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die neue Handelswoche gestartet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Auftakt um 0,14 Prozent auf 114,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere gab im Gegenzug leicht auf 3,54 Prozent nach.

Unterstützung erhielten sichere Anlagen wie US-Staatsanleihen von der durchwachsenen Stimmung an den Aktienmärkten. Ansonsten gab es zunächst kaum Impulse. Entscheidende Konjunkturdaten werden zu Wochenbeginn nicht erwartet.

In Laufe der Woche zieht die Aktivität aber deutlich an. Zunächst richten sich die Blicke am Dienstag auf neue Inflationszahlen. Am Mittwoch gibt die US-Notenbank Fed ihre Zinsentscheidung bekannt. Es wird damit gerechnet, dass die Währungshüter ihren Kampf gegen die hohe Inflation mit etwas weniger Einsatz führen und ihre Leitzinsen moderater anheben als in den vergangenen Monaten./bgf/jsl/jha/