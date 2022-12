Ausgewählte Nachrichten des heutigen Tages im Überblick Börse Verhaltener Auftakt in eine spannende Notenbank-Woche Vor den Leitzinsentscheidungen in den USA und im Euroraum in dieser Woche haben sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag zurückgehalten. Die Umsätze sind ebenfalls dünn. weiterlesen Politik Hinrichtung: EU beschließt weitere Sanktionen gegen den Iran Wegen der schweren Menschenrechtsverletzungen im Iran verhängt die EU weitere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...