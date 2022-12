Sieben Aktien müssen die US-Technologie-Börse Nasdaq verlassen - und sechs neue kommen hinzu. Was Anleger jetzt zur jährlichen Indexanpassung wissen müssen und was das für Nasdaq-ETFs bedeutet. Einmal im Jahr wird die US-Technologie-Börse Nasdaq in ihrer Zusammensetzung angepasst. Dazu schreibt der Börsenbetreiber in einer Mitteilung vom vergangene Freitag: "Der Nasdaq-100-Index setzt sich aus den 100 größten Nicht-Finanzunternehmen zusammen, die ...

