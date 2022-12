Mercedes-Benz will in Polen eine Fabrik für elektrische Transporter errichten. Aus der geplanten Kooperation mit dem US-Elektroautobauer Rivian wird vorerst nichts.Stuttgart / Warschau - Mercedes-Benz will in Polen eine Fabrik für elektrische Transporter errichten. «Während wir in allen unseren bestehenden Werken flexibel Vans mit Verbrennungs- und mit Elektroantrieb auf einer Linie fertigen, werden wir in Jawor unser weltweit erstes reines Elektrowerk aufbauen», sagte der Leiter von Mercedes-Benz Vans, Mathias Geisen, laut Mitteilung vom Montag.

