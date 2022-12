DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Hönle verkauft sämtliche Anteile an der Raesch Quarz (Germany) GmbH, Ilmenau

Gilching (pta/12.12.2022/15:10) - Wie bereits am 02.11.2022 mitgeteilt, hat der Vorstand der Dr. Hönle AG entschieden, die Tochtergesellschaft Raesch Quarz (Germany) GmbH, Ilmenau, zu schließen und die Vermögensgegenstände zu veräußern. Erfreulicherweise konnte nun eine Einigung über den Verkauf der gesamten Gesellschaft an einen neuen Eigentümer erzielt werden. Der Geschäftsbetrieb kann daher mit dem bestehenden Personal fortgeführt werden. Der Verkauf wird rückwirkend zum 01.12.2022 erfolgen. Der Kaufpreis liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Durch den Verkauf der Gesellschaft entfallen für die Dr. Hönle AG sämtliche finanziellen und rechtlichen Risiken aus den Sozialplanregelungen sowie Ansprüchen von Seiten der Kunden und Lieferanten aus der ursprünglich geplanten Stilllegung des Unternehmens. Der Liquiditätszufluss aus der Kaufpreiszahlung wird in voller Höhe zum 31.12.2022 erfolgen. Die kommunizierten Umsatz- und Ergebnisziele für die Hönle Gruppe bleiben trotz des Verkaufs der Raesch Quarz (Germany) GmbH unverändert bestehen.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein führender Anbieter industrieller UV-Technologie mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren über 600 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedliche Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler und Produkte aus Quarzglas unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

