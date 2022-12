DJ PTA-News: FRENER & REIFER Holding AG: Aktionärsbrief 2022

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta/12.12.2022/15:12) - Rekordauftragseingang und positive Aussichten für 2023

Liebe Aktionäre, Liebe Anleiheinhaber,

zum Ende eines ereignisreichen und durchaus turbulenten Jahres ist es immer ein guter Zeitpunkt, um mit ein wenig Ruhe auf das vergangene Jahr zu blicken, kurz Bilanz zu ziehen und einen Blick auf die Zukunft zu werfen.

Wir konnten in diesem Jahr nicht nur spannende neue Projekte gewinnen, sondern haben diese auch effizient und mit erfreulichen Ergebnissen abgearbeitet. Damit hat Frener & Reifer bei der Umsetzung des Businessplanes sehr große Fortschritte gemacht und sich planmäßig bei seinen Banken weiter deutlich entschuldet. Auch dies ein klares Zeichen, welches sicherlich das Vertrauen aller unserer Partner weiter stärken wird.

Besonders freuen wir uns natürlich über die aktuelle Auftragslage. Nach den schwierigen Jahren von 2019 bis 2021 konnte Frener & Reifer in diesem Geschäftsjahr einen Rekordauftragseingang von über Euro 50 Millionen verbuchen. Damit sind unsere Auftragsbücher voll und gewährleisten Vollauslastung für das gesamte kommende Jahr. Unsere Kunden schätzen unsere Leistungen und schenken uns erneut ihr Vertrauen. Das ist das wertvollste Gut einer jeder Unternehmung.

So ist es uns mit den neuen Projekten, wie die Gare St. Denis für die olympischen Spiele 2024 in Paris, der Arnulfpost für das Google-Enwicklungszentrum in München sowie dem Joachim-Erwin-Platz in Düsseldorf, auch gelungen, dem erklärten Ziel der Stärkung unserer Marktpräsenz auf dem kerneuropäischen Markt deutlich näher zu kommen

...und weitere Projekte, u.a. wieder in den USA, stehen bereits in der weiterhin sehr lebendigen Projektpipeline.

Mit Investitionen in Höhe von etwa einer Million Euro haben wir weiter in die Zukunft investiert, insbesondere in einen state-of-the-art Maschinenpark. Denn die neue "Combilaser"-Maschine hilft, Effizienz, Qualität und Flexibilität in der Produktion zu steigern. Dies mit dem prioritären Ziel, unseren Kunden das Beste liefern zu können.

Insgesamt können wir also auf ein wirklich gelungenes Geschäftsjahr 2022 zurückblicken, trotz aller weltweiten Krisen und den damit einhergehenden Herausforderungen an ein internationales Geschäft wie das unsere.

Dies ist vor allem das Ergebnis der täglichen Anstrengungen und Leistungen aller Beteiligten. Dafür möchte ich mich herzlich bei allen Mitarbeitern der Frener & Reifer bedanken.

Ein besonderer Dank geht aber natürlich auch an unsere Kunden und Lieferanten für die vertrauensvolle und gute Zusammenarbeit!

Schließlich möchte ich Ihnen und ihren Familien ein frohes und gesegnetes Weihnachstfest und alles erdenklich Gute fürs neue Jahr wünschen. Bleiben Sie gesund!

Herzlichst, Ihr

Andrea Borgato

(Ende)

Aussender: FRENER & REIFER Holding AG Adresse: c/o GCI Management Consulting, Brienner Straße 7, 80333 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Andrea Borgato Tel.: +49 89 20 500 650 E-Mail: ir@frener-reifer.ag Website: www.frener-reifer.ag

ISIN(s): DE000A2YN6Y5 (Anleihe) Börsen: Freiverkehr in München

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2022 09:12 ET (14:12 GMT)