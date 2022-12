Bonn (www.anleihencheck.de) - Zwei der am meisten erwarteten Ereignisse finden in der gleichen Woche statt - das könnte der symbolische Abschluss eines historischen Jahres werden, so die Analysten von Postbank Research.Zunächst werde die US-Verbraucherpreisinflation für November veröffentlicht - es werde eine weitere Abschwächung erwartet. Die Konsensprognosen würden von einem Rückgang der Inflationsrate auf 7,3% ggü. Vj. ausgehen, was einem Minus von 0,4 Prozentpunkten gegenüber dem Vormonat entspräche, während für die Kerninflation ein Wert von 6,1% ggü. Vj. erwartet werde, also ein Rückgang um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vormonat. Zweitens dürfte mit der FOMC-Sitzung angesichts der (erwarteten) Abschwächung des Inflationspfads die Serie von Zinserhöhungen der FED um 75 Basispunkte enden. Der Leitzins könnte möglicherweise nur um 50 Basispunkte auf eine Spanne von 4,25% bis 4,50% angehoben werden. Dennoch würden viele Indikatoren und makroökonomische Daten (wie z. B. der nach wie vor robuste Arbeitsmarkt) darauf hindeuten, dass ein Rückgang der Inflationsraten im Einklang mit dem 2%-Ziel der Zentralbank in nächster Zeit nicht zu erwarten sei. Die FED könnte sich daher immer noch dafür entscheiden, ihre Endzins-Prognosen anzuheben, was bedeute, dass die Anleger bis 2023 möglicherweise mit weiteren Zinserhöhungen rechnen könnten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...