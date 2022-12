Nio hat mit seinen Batteriewechsel-Stationen eine interessantes Alleinstellungsmerkmal. So kann unter anderem die Ladezeit bei Elektroautos verkürzt werden. Innerhalb von fünf Minuten wird an dafür vorgesehenen Stationen der Akku der Fahrzeuge getauscht. Um die Technologie auch auf dem für Nio neuen Markt Deutschland anzubieten, geht der Konzern nun eine spannende Kooperation ein.Konkret wird der Autobauer mit der EnBW zusammenarbeiten. An vorerst 20 Schnellladeparks des EnBW HyperNetz sollen zukünftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...