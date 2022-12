Die Kooperation zwischen Mercedes-Benz und Rivian ist gekündigt

Werbung



Die Kooperation der beiden Fahrzeughersteller endet bevor sie richtig begann. Außerdem: Erfahren Sie mehr über den technischen Ausblick auf das kommende Jahr und in unserem Daily Trading-Spezial.



Im September verkündeten Rivian und Mercedes-Benz den ausgehandelten Plan, der beiden Herstellern zu Nutze sein sollte. Zukünftig sollen elektrische Transporter die Straßen erobern, die von Rivian und der Van-Sparte von Mercedes-Benz produziert wurden - so zumindest die Idee. Dafür sollte ein Montagewerk in Osteuropa gemeinsam gebaut werden. Doch einige Monate später ist von der anfänglichen Euphorie kaum mehr etwas zu spüren. Am heutigen Montag verkündete der Stuttgarter Automobilkonzern, dass man die gemeinsam geplanten Vorhaben nun allein umsetzen werde. Eine Absichtserklärung mit den relevanten Stakeholdern sei bereits unterzeichnet worden. Währenddessen begründet Rivian das Aus mit einer "Neubewertung bestehender und geplanter Projekte und Partnerschaften", so Finanzchefin McDonough. Der US-Autobauer hat zudem aktuell mit hohen Materialkosten und Lieferproblemen zu kämpfen, was das vorzeitige Ende der Kooperation ebenfalls beeinflusst haben könnte.





