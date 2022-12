Viola Grebe blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Airbus. Die indische Fluggesellschaft Air India steht Insidern zufolge kurz vor einer Bestellung historischen Ausmaßes bei Airbus und Boeing. Bei den Verkäufen steht Mercedes-Benz auf dem 4. Platz. Der E-Auto-Hersteller Rivian Automotive hat am Montag erklärt, dass er nicht wie geplant zusammen mit Mercedes-Benz E-Lieferwagen in Europa herstellen wird. Und das nur drei Monate, nachdem die Vereinbarung getroffen wurde. Analysten zeigten sich aktuell angetan von der Strategie des Autobauers. Die Aktie hat sich zuletzt deutlich erholt. Grund dafür ist unter anderem die Tatsache, dass sich die Engpässe bei der Verfügbarkeit der Halbleiter auflösen.