Fast ein Jahr nach dem grausigen Fund einer Babyleiche in Halle ist am Montag in der Stadt eine 38 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen worden. Polizeibeamte durchsuchten zudem die Wohnung der mutmaßlichen Mutter. Wie die Staatsanwaltschaft der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung (Dienstagausgabe) erklärte, seien die Beweise gegen die Verdächtige erdrückend. Unter anderem war ein erster DNA-Abgleich der Frau mit Spuren am Tatort positiv.



Das Verbrechen zwischen Weihnachten und Neujahr hatte für Entsetzen gesorgt. Wie die Obduktion der Leiche ergab, lebte das Mädchen, als es bei Temperaturen um den Gefrierpunkt am Zaun der städtischen Abfallentsorgung abgelegt wurde. Die Polizei hatte daraufhin die Sonderkommission "Engel" gebildet, um der Mutter auf die Spur zu kommen. Monatelang wurden Hinweise ausgewertet. Unter anderem nutzten die Ermittler erstmals in Halle eine Methode, um über die am Tatort extrahierte DANN das Alter, Geschlecht und die Haarfarbe bestimmen zu können. Die Merkmale passen zu der Festgenommenen, gegen die wegen Totschlags ermittelt wird.



