Da hilft auch Warren Buffett nicht: Für Cloud-Aktien ist der Markt schwierig. Dabei sind einige Quartalszahlen deutlich besser als erwartet ausgefallen. Kaufchance?Es war der größte Börsengang eines Softwareunternehmens aller Zeiten: Vor gut zwei Jahren kam Snowflake zu einem IPO-Preis von 120 Dollar je Aktie auf den Markt. Am ersten Handelstag eröffnete der Kurs in New York bei 245 Dollar. Ein Hype? Sicher, aber einer, bei dem immerhin auch Warren Buffetts Berkshire Hathaway dabei war. Berkshire ...

Den vollständigen Artikel lesen ...